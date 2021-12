Fala Salvador recebe cerca 650 mil registros no primeiro semestre

A população da capital baiana realizou cerca de 670 mil registros na Ouvidoria Geral do Município (OGM), através do Programa Fala Salvador, no primeiro semestre do ano.

A demanda de solicitações para execução de serviços municipais corresponde a 83% do resultado e o restante foi referente a pedidos de informação, elogios, reclamações, serviços emergenciais e cumprimento da Lei de Acesso à Informação.

Os registros do programa, que existe há 5 anos, são feitos através do site www.falasalvador.ba.gov.br, da Central Disque Salvador 156 e do atendimento presencial nas dez unidades das Prefeituras-Bairro, na Ouvidoria Setorial e na sede da instituição, no Comércio.

As secretarias municipais de Saúde (SMS), do Trabalho, Esporte e Lazer (Semtel), de Ordem Pública (Semop) e de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), juntas, reúnem mais da metade dos registros (59,75%). Os serviços mais procurados são os de marcação de consulta e exames (13,53%); pesquisa de emprego no SIMM (8,51%); Cartão SUS (7,91%) e Bolsa Família (7,64%).

De acordo com a Secretaria de Comunicação de Salvador (Secom), com a atuação conjunta dos órgãos municipais, 95,69% das solicitações recebidas até o momento já foram concluídas.

