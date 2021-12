Fake news será debatido durante workshop em Salvador

O uso de fake news nas eleições será discutido durante um workshop de Direito Eleitoral e Criminal, que acontece nesta segunda, 4, das 13 às 20h, no auditório da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), no Centro Administrativo da Bahia (CAB). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do endereço eletrônico cejva.temp@gmail.com.

O vice-governador da Bahia, João Leão, vai ministrar uma palestra sobre eleições. O evento também vai contar com a presença do procurador da República, Cláudio Gusmão, que vai falar sobre propaganda eleitoral e do presidente da Ordem dos Advogados da Bahia (OAB-Bahia), Luis Viana, que dará palestra sobre o processo eleitoral.

O desembargador do Tribunal da Justiça (TJ-BA), Roberto Frank, falará sobre justiça eleitoral e o criminalista Vivaldo Amaral, sobre crimes eleitorais. O ex-deputado federal Gerson Gabrielli também vai ministrar palestra.

