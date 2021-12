Faixas de pedestres de Salvador ganham as cores do arco-íris

As faixas para pedestres de Salvador serão pintadas com as cores do arco-íris na noite do dia 22 de outubro. A ação, batizada de "Arco-íris no chão", pretende conscientizar a população para a causa LGBT.

Depois de pintar as faixas em diversos pontos da cidade, o movimento 'TireSuaBikedoArmário', que organiza a ação, fará panfletagem para conscientização da importância de políticas públicas voltadas para a causa, no dia 24 de outubro.

Salvador será a pioneira do projeto no Brasil, que já foi adotado por países como Estados Unidos, Canadá, Chile, Inglaterra, Rússia. "Além de ser um marco na nossa luta, vai incrementar o turismo na cidade, visto que se tornará uma referência nacional", comenta Larissa, militante e organizadora do evento.

A ação tem parceria com a Prefeitura Municipal de Salvador e conta com apoios da SECOM, da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e da Transalvador.

Homofobia

Segundo a organização, a região Nordeste registra o maior número de homicídios por causa homofóbica e a Bahia é a primeira no ranking da violência contra gays, lésbicas e transexuais. O Brasil é responsável por 44% dos crimes homo-transfóbicos no mundo e que a cada 28 horas uma vítima é assassinada, informou.

