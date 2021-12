Faixa etária de vacina contra HPV é ampliada

Cerca de 444 mil adolescentes baianos do sexo masculino, entre 11 e 15 anos incompletos – 14 anos, 11 meses e 29 dias – poderão ser vacinados contra HPV (papiloma vírus humano).

O número representa 80% do total de 555 mil jovens baianos nesta faixa etária que fazem parte do público-alvo da imunização, que já está disponível nos postos de saúde municipais de todo o estado.

A ampliação da faixa etária de vacinação contra a doença para meninos foi liberada pelo Ministério da Saúde (MS) na última semana. Antes da alteração, a vacina estava restrita apenas para garotos com idade entre 12 e 13 anos.

Para os meninos, a vacina tem como objetivo proteger contra os cânceres de pênis, garganta e ânus, doenças que estão diretamente relacionadas ao HPV. A definição da faixa etária para a vacinação visa proteger meninos e meninas antes do início da vida sexual.

Proteção

O coordenador de imunização da Secretaria da Saúde do Estado, Ramon Saavedra, ressalta a importância dos pais levarem os filhos para tomar a vacina.

“Quando a vacina foi implantada houve um movimento que a vacina estaria incentivando a atividade sexual, mas isso não é verdade. A faixa etária é necessária por causa do período de atividade dos anticorpos. Nesta idade, a captação é bem maior”, explicou.

De acordo com Nilo Jorge, coordenador do serviço de urologia das Obras Sociais de Irmã Dulce (Osid), a vacina é essencial, pois protege, também, contra o câncer de canal anal e câncer de garganta.

“A manifestação mais comum são as verrugas genitais, os condilomas. A vacinação protege os dois sexos pois, uma vez que o homem se vacina, consequentemente diminui a infecção dos vírus para as mulheres”.

Números

Nilo ainda informa, ainda, que o Brasil tem casos elevados de amputações de pênis por ano por causa do câncer e, por isso, tornou-se o primeiro país da América do Sul a disponibilizar vacina para meninos.

O especialista orienta que, nas primeiras manifestações do vírus, como o aparecimento de condilomas, é necessário que o paciente procure um urologista.

“No momento em que a pessoa infectada baixa a imunidade, a doença pode aparecer. Os homens devem procurar um urologista para realizar a remoção das verrugas. É importante frisar que, mesmo após a remoção, eles continuam sendo transmissores do vírus. Por causa disso, o ideal é utilizar sempre preservativos”.

Nas meninas, a vacinação proteger contra o câncer de colo do útero, vulva, vaginal e anal, lesões pré-cancerosas, verrugas genitais e infecções causadas pelo vírus. O HPV é transmitido pelo contato direto com pele ou mucosas infectadas por meio de relação sexual. Também pode ser transmitido da mãe para filho no momento do parto.

*Estagiário sob a orientação do editor–coordenador Luiz Lasserre

