Faixa de pedestres no Jardim de Alah homenageia LGBTs

Uma das faixas de pedestres do Jardim de Alah amanheceu pintada com as cores do arco-íris na sexta-feira, 23. A novidade faz parte da ação 'Arco-íris no chão', que visa chamar a atenção sobre o respeito e a importância de políticas de proteção ao público LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros).

A atividade, promovida pelo movimento 'Tire Sua Bike do Armário', coordenado pela jornalista Larissa Moraes, segue neste sábado, 23, com carro de som e distribuição de panfletos no local.

Na sexta, a iniciativa havia chamado a atenção das pessoas que circulavam pela orla. O professor Emanuel Santos, 22 anos, afirmou que achou a pintura bonita, mas que não sabia a intenção.

Surpreso com o fato de a mobilização ser para enfatizar a importância pelo respeito à diversidade, ele defendeu que a ação ficaria mais completa se houvesse sinalização para explicar o assunto aos leigos e preconceituosos. "Seria interessante a distribuição de informativos, ou outro meio de divulgação", sugeriu o professor.

Idealizadora do projeto, Larissa explicou que a pintura foi realizada na noite da última quinta-feira, em conjunto com artistas, políticos e militantes. No primeiro momento, o objetivo foi observar a receptividade da população.

"Notei que muitos ainda não sabem do que se trata. Por isso daremos seguimento à iniciativa, e o evento de hoje faz parte deste trabalho", disse Larissa.

O tema é abordado pelo movimento 'Tire Sua Bike do Armário' durante o último domingo de cada mês.

"Fazemos uma pedalada e depois realizamos debates sobre a diversidade. É uma forma de passar mais informações e encarar o tema com mais leveza e tranquilidade. Mostramos que as diferenças não importam quando o assunto é o amor. A pintura das faixas é um complemento deste trabalho que já fazemos periodicamente", explicou Larissa.

Abrangência

A ação já existe nos Estados Unidos, Canadá, Chile, Londres, Rússia e outros países. No Brasil, a capital baiana é pioneira na iniciativa.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que apenas uma faixa de pedestre da cidade foi liberada pelo órgão para ser pintada com as cores do arco-íris e que não há previsão de autorizar outras.

A jornalista Larissa Moraes revelou que está analisando a reação do público e que, se for bem aceita, tentará conquistar a autorização para a pintura de novas faixas.

Pintura

A pintura realizada na última quinta contou com a participação do diretor teatral Fernando Guerreiro, que disse ter se mobilizado devido ao momento vivido pela sociedade brasileira.

"Estamos em uma fase perigosa, em que podemos perder vários avanços já conquistados. Uma prova disso é o Estatuto da Família, que está quase sendo aprovado. Não podemos retroceder. Participarei de toda ação que pretenda ajudar no avanço dos direitos", declarou o diretor teatral.

A baterista Drica Lago também esteve no ato e defendeu o projeto como forma de aproximar todas as pessoas, independentemente da orientação sexual de cada um.

"Através da conscientização, as pessoas poderão enxergar o nosso lado de uma outra maneira. Deixando o preconceito de lado, pois ele só existe porque o cidadão não se dá a chance de pesquisar, entender e respeitar as diferenças", frisou.

De acordo com o relatório do Grupo Gay da Bahia (GGB), o Brasil é campeão mundial de mortes causadas por homotransfobia.

A cada 28 horas, uma vítima é assassinada, e a região Nordeste lidera o número de homicídios. Em 2014, foram 326 mortes de LGBTs em todo o país.

