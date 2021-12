Faixa de ônibus da avenida Paulo VI será recapeada a partir desta segunda

A faixa exclusiva de ônibus da avenida Paulo VI, no bairro da Pituba, em Salvador, passará por recapeamento asfáltico a partir de segunda-feira, 13. Segundo informações da Superintedência de Obras Públicas (Sucop), as obras serão realizadas no sentido Rio Vermelho, em três blocos.

A primeira etapa acontece no período da noite, entre 22h e 5h, e inclui a execução de fresagem e recapeamento no trecho de 760 metros entre o Colégio Militar de Salvador até pouco antes da Praça Marconi, na altura dos Correios. O prazo para conclusão do serviço é cinco dias. Nesse período, não haverá alterações no tráfego de veículos.

No dia 20, é a vez do trecho entre a Superpão e a rua das Margaridas passar por requalificação. Essa intervenção, que envolve 400 metros de extensão, abrange a escavação, suporte com matacão e base de brita. A previsão é que a obra seja concluída no dia 10 de setembro.

O último bloco contempla os 40 metros do trecho próximo à baia do ponto de ônibus localizado no lado oposto ao Superpão, que receberá nova pavimentação em concreto. O serviço começa dia 25 e durará quatro dias, entretanto, a liberação para tráfego de coletivos nesse ponto só deve acontecer num prazo de 28 dias (até 30 de setembro). O investimento total da obra é de R$ 734 mil.

