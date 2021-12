Faculdades suspendem provas e aulas devido à chuva

Com a forte chuva que cai na capital baiana desde a quarta-feira, algumas instituições de ensino não irão funcionar na noite desta sexta-feira, 10. A Faculdade Dom Pedro II, por meio de nota divulgada em seu site, informa que irá suspender as aulas até o sábado, 11, retornando normalmente na segunda-feira, 13. O Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge), informa também por meio de nota, que estão mantidas as aulas nesta noite nos Campus Paralela e Comércio, bem como nas unidades de Pós-Graduação, porém as avaliações estão suspensas.

A Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC), através de comunicado no site, relata que todos os estudantes que não puderem comparecer à nesta sexta deverão remarcar suas provas ou trabalhos acadêmicos com as coordenações de cursos. A Unime, também por meio de nota em seu site, informa que as aulas nos campus Salvador e Lauro de Freitas estão mantidas, porém as avaliações parciais estão suspensas.

Por meio das respectivas assessorias, a Faculdade Regional da Bahia (Unirb), Faculdade Ruy Barbosa, Faculdade Área 1 e Centro Universitário Estácio-FIB, informam que haverá aula normal em seus campus.

A Universidade do Estado da Bahia, através da assessoria de comunicação, informou que não há nenhum tipo de comunicado oficial da instituição informando sobre as aulas nesta noite.

