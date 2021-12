Faculdades e escolas têm aulas suspensas em Salvador. Confira lista!

Em seu sétimo dia, a greve dos caminhoneiros vem alterando o funcionamento de diversos estabelecimentos em todo o país. Em Salvador, algumas escolas da rede pública e privada, assim como faculdades, já confirmaram a suspensão das aulas em suas unidades. Confira abaixo, a lista completa destas instituições de ensino:

Escolas (rede privada)

Colégio Salesiano: aulas suspensas nesta segunda-feira, 28 de maio.

Colégio 2 de julho: a partir de segunda, aulas suspensas por tempo indeterminado.

Instituto Social da Bahia (FSBA): a partir de segunda, aulas suspensas temporiariamente.

Colégio Anchieta: aulas suspensas segunda 28 e terça-feira 29.

Colégio Antônio Vieira: suspenderá todas as suas atividades nesta segunda-feira.

Colégio Oficina: aulas suspensas em todas as unidades nesta segunda-feira, 28.

Colégio Marista: suspenderá todas as suas atividades nesta segunda-feira.

Colégio São Paulo: aulas suspensas segunda 28 e terça-feira 29.

Colégio Lince: aulas suspensas segunda. Atendimento administrativo mantido.

Colégio Marízia Maior: suspenderá todas as suas atividades nesta segunda-feira 28.

Escolas (rede pública)

Com relação as escolas da rede pública, o governador Rui Costa afirmou em entrevista coletiva na manhã deste domingo 27 que as escolas da rede estadual terão as aulas mantidas. Na rede municipal, a prefeitura irá informar como se dará o funcionamento ainda neste domingo.

Faculdades

Universidade Federal da Bahia (UFBA): em nota, a reitoria informou que as serão aulas suspensas na segunda, porém atividades voltadas para o atendimento da população e manutenção da universidade, bem como outras atividades acadêmicas permanecerão funcionando.

Faculdade Social da Bahia (FSBA): a partir de segunda, aulas suspensas temporiariamente.

Estácio FIB: a partir de segunda, aulas suspensas por tempo indeterminado.

Unijorge: aulas suspensas nesta segunda-feira, 28.

Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC): aulas suspensas na segunda-feira 28 para todos os turnos. Instituição informará até as 16h da segunda, se retorna na terça-feira.

Ruy Barbosa e Área 1 Wyden: aulas suspensas na segunda-feira, no período da manhã.

Universidade Católica (UCSAL): aulas permanecem suspensas na segunda-feira, 28 de maio.

Universidade do Estado da Bahia (UNEB): suspensas as atividades acadêmicas e administrativas a partir desta segunda-feira.

Bahiana Escola de Medicina e Saúde Pública: aulas permanecem suspensas na segunda-feira, 28 de maio. Atividades docentes-assistenciais permanecem mantidas.

SENAI CIMATEC: aulas suspensas em todos os turnos na segunda-feira 28.

UNIFACS: aulas desta segunda-feira estão suspensas.

Faculdade 2 de julho: a partir de segunda, aulas suspensas por tempo indeterminado.

Instituto Federal da Bahia (IFBA): a partir de segunda, aulas suspensas por tempo indeterminado.

UNIME: provas de segunda-feira 28 e terça-feira 29, foram remarcadas para 4 e 5 de junho.

