Faculdade promove limpeza em praias de Salvador

O Centro Universitário Maurício de Nassau, (UNINASSAU) em Salvador e Lauro de Freitas, realizam o projeto Ação Tropical, no próximo sábado, 15, às 7h30, nas praias de Itapuã, Jardim de Alah e Porto da Barra. A atividade, que é alusiva ao Dia Mundial da Limpeza, tem o objetivo de chamar atenção da sociedade para a importância da preservação do meio ambiente, principalmente por conta do impacto que o lixo marinho provoca na fauna e flora.

Cerca de 90 alunos voluntários farão a coleta do lixo das praias, além de sensibilizar os banhistas sobre os cuidados com os resíduos. A faculdade terá parceria com o Instituto Limpa Brasil, que é o representante nacional do Let's do it!, uma iniciativa que mobiliza centenas de países em defesa do descarte adequado do lixo.

Os voluntários que comparecerão ao evento, receberão material adequado para a limpeza, mas para quem preferir pode levar seu próprio kit para a ação.

