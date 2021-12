Faculdade promove fórum gratuito sobre administração em Salvador

Será realizado na próxima segunda-feira, 10, o Fórum de Administração da Faculdade Social da Bahia (FSBA). O evento ocorrerá, às 18h, no Teatro ISBA, localizado em Ondina. Ele compõe a Semana de Administração a ser realizada pelo Conselho Regional de Admnistração (CRA/BRA), que celebra o Dia do Admnistrador e os 50 anos do órgão.

Com o tema "Diversidade nos Negócios", o professor Hélio Santos irá abordar assuntos como empreendedorismo, economia criativa, tendo como exemplo o case "Vale do Dendê". Já o presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos da Bahia (ABRH/BA), César Almeida, realizará uma palestra que tem como tema "Empresa que Inova em Gestão".

O evento também irá apresentar tendências para o mercado de trabalho e para as áreas atuadas por administradores. O evento é gratuito, possuirá certificação de quatro horas e vagas limitadas. As inscrições podem ser feitas online.

adblock ativo