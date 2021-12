Faculdade promove debate gratuito sobre inovações no setor de saúde

Será realizado nessa terça-feira, 4, a partir das 08h30, o II Fórum Saúde Pós UNIFACS gratuito. O evento tem o objetivo de discutir sobre as novas práticas em saúde, trazendo uma análise do cenário epidemiológico e empresarial do setor e debater esse panorama, suas transformações, reflexos e desafios.

A atividade será no auditório do Campus Professor Barros, na Paralela e será voltado para gestores, profissionais da saúde e áreas afins. Os interessados em participar devem enviar uma mensagem para o email eventos.pos@unifacs.br.

