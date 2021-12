Faculdade particular é flagrada com 'gato' de água em Salvador

Uma faculdade privada, localizada na Rua Professor Fernando Rocha, nas proximidades da Avenida Paralela, em Salvador foi flagrada nesta quinta-feira, 8, pela Empresa Baiana de Água de Saneamento (Embasa) sendo abastecido por uma ligação clandestina.

Denúncia

De acordo com a Embasa, a fraude foi descoberta enquanto a equipe da empresa realizava uma sondagem para verificação de falta de água no local.

Ainda segundo o órgão, o desvio de água era feito a partir de um ponto instalado indevidamente antes do hidrômetro, para impedir o registro do consumo real de água pelo aparelho medidor.

O furto de água é qualificado como crime contra o patrimônio, de acordo com o artigo 155 do Código Penal Brasileiro. O Portal A TARDE entrou em contato com a instituição porém, até o momento da publicação desta matéria, não obteve retorno.

