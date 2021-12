Faculdade oferece orientações para declaração do Imposto de Renda

Os contribuintes que ainda não declararam o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) podem aproveitar, de 16 a 20 de abril, as orientações sobre preenchimento, elaboração e esclarecimento de dúvidas oferecidas pelo Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge).

A ação será realizada em todos os campi da instituição, nas avenidas Paralela e Tancredo Neves e no Comércio. O atendimento será feito mediante a contribuição de uma lata de leite em pó, que será destinada a uma entidade.

Para participar, é necessário realizar agendamento pelo e-mail comunicacao.institucional@unijorge.edu.br até a próxima segunda-feira, 2. O atendimento será por ordem de chegada, com distribuição de fichas limitadas.

Os documentos necessários são RG, CPF, título de eleitor, certidão de nascimento dos dependentes ou RG para maiores de 18 anos, declaração do ano anterior, informe de rendimentos ano base 2017, documentos relativos aos bens, extratos demonstrativos de dívidas e comprovantes de despesas com saúde e educação do declarante e de seus dependentes.

