Faculdade oferece novas aulas gratuitas para o concurso da PM

Por conta do grande número de inscritos na primeira edição do curso preparatório para o concurso da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), a Faculdade Maurício de Nassau abriu novas turmas na unidade da Pituba. As aulas tiveram início nesta segunda-feira, 11, seguem até a sexta-feira, 14, sempre das 13h30 às 17h.

Ao todo, serão 300 vagas oferecidas para cada aula e os participantes irão contar com revisão e discussão de provas anteriores do concurso nas áreas de direito administrativo e constitucional, língua portuguesa e redação, direito penal e direito penal militar, história e geografia, matemática e raciocínio lógico.

Os interessados devem se matricular no site da instituição e se inscrever por área, entre as opções disponíveis. Quem quiser participar de todas as aulas, deve efetuar inscrição em todas. A entrada será mediante a doação de um pacote de leite em pó, que será destinado a instituições beneficentes da capital baiana.

>> Calendário completo de aulas

11/07/2017- Língua portuguesa e redação

12/07/2017 - Direito penal e direito penal militar

13/07/2017 - História e geografia

14/07/2017- Matemática e raciocínio lógico

Sobre o Concurso

A prova do concurso da PM acontece no dia 06 de agosto deste. Ao total, serão destinadas duas mil vagas ao Curso de Soldado Polícia Militar. Segundo a Secretaria de Comunicação do Governo (Secom), uma vez habilitado para o curso de formação da Polícia Militar, o candidato irá ingressar no quadro das corporações como aluno soldado, recebendo bolsa de R$ 937 durante o curso.

Quando tiver concluído a formação e, posteriormente, lotado na região de sua escolha, o soldado terá carga horária de 40 horas semanais. A remuneração, composta de soldo e gratificação, passará para R$ 3.019 (40h).

