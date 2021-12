Faculdade oferece mais de 1.200 vagas em cursos gratuitos

Estão abertas as inscrições para cursos gratuitos oferecidos pela Faculdade Unime da Bahia. Estão disponíveis cerca de 1.200 vagas para os cursos de noções básicas de Excel, branding e gestão de marcas, embelezamento facial, oratória, processos de escolha e orientação profissional, como elaborar um currículo eficiente, marketing pessoal e como se reinventar no momento de crise.

As aulas serão realizadas nos campi de Salvador (Imbuí) e Lauro de Freitas (Centro), a depender do curso escolhido. A disponibilidade das vagas pode ser consultada no ato da inscrição, no site do Canal Conecta.

As capacitações acontecem nos dias 22 e 24 de janeiro, das 9h às 17h. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (71) 3879-9146 / (71) 3378-8900.

