Faculdade oferece cursos para pessoas com deficiência

A Faculdade Ruy Barbosa oferece cursos gratuitos para auxiliar a inclusão de pessoas com necessidades especiais no mercado de trabalho. Os interessados já podem efetuar as inscrições pelo e-mail projetonovoolhar@hotmail.com ou pelo tel (71) 3205-1745.

Os cursos são: auxiliar administrativo, noções de recursos humanos, informática básica e avançada, contas a pagar e a receber, entre outros .

De acordo com a coordenadora do projeto e professora da Instituição, Jaqueline Vianna, os estudantes de psicologia ajudam na triagem e monitoria do programa. Alunos, professores e funcionários da instituição ministram as aulas dos cursos de capacitação.

