Faculdade oferece cursos e palestras gratuitas sobre empreendedorismo

A faculdade Unime realiza nesta quarta-feira, 6, no campus Paralela, em Salvador, um evento gratuito com cursos e palestra com foco no empreendedorismo. Serão oferecidos cursos de Excel Básico, Gestão de Tempo e Marketing Pessoal.

Além das ações que contribuem para a formação, a iniciativa compartilhará histórias inspiradoras. Os interessados em participar devem se inscreverpor meio do site do evento.

Intitulado 'Conecte-se', o evento também irá contar com um bate-papo sobre empreendedorismo e empregabilidade e terá como convidados Edivan Costa, fundador da Sedi, empresa que apoia companhias a conseguir licenças governamentais, Raquel Andrade, superintendente de Atração e Desenvolvimento no Itaú e Rafael Ivanisk Oliveira, CEO da Natural One.

A transmissão com os executivos contará com conversa mediada pela jornalista Fabiana Panachão, jornalista da BandNews TV.

