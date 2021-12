Faculdade oferece cursos e palestras gratuitas com foco em empreendedorismo

A Faculdade Unime vai realizar o projeto "conecte-se" onde oferecerá gratuitamente palestras e minicursos no bairro do Imbuí. O objetivo é compartilhar históriar para inspirar e auxiliar os estudantes a enfrentarem desafios e a construirem seus próprios caminhos profissionais.

Na ocasião será transmitido um bate-papo sobre empreendedorismo e empregabilidade, que contará com depoimentos de executivos e empreendedores de sucesso como Edivan Costa, fundador da Sedi, empresa que apoia companhias a conseguir licenças governamentais, Raquel Andrade, superintendente de Atração e Desenvolvimento no Itaú e Rafael Ivanisk Oliveira, CEO da Natural One. A transmissão com os executivos contará com conversa mediada pela jornalista Fabiana Panachão, jornalista da BandNews TV.

As ações serão realizadas 6 de fevereiro, e os interessados em participar das atividades podem se inscrever por meio do site: evento.canalconecta.com.br

adblock ativo