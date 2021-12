Faculdade oferece aulas gratuitas para o concurso da PM em Salvador

A Faculdade Maurício de Nassau oferece aulas preparatórias gratuitas para o concurso da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) 2017. Ao todo serão cinco aulas realizadas sempre aos sábados nos dias 3, 10 e 17 de junho e 1º e 8 de julho, na unidade da Pituba, localizada na rua dos Maçons.

As aulas contemplam as áreas de Direito Penal, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direitos Humanos, Matemática, Raciocínio Lógico, História, Geografia, Atualidades, Língua Portuguesa e Redação. Durante a aula de abertura, que acontece neste sábado, 3, o evento contará com a presença do Tenente-Coronel Luiz Henrique Leite.

Para participar das aulas preparatórias, os interessados devem enviar um e-mail com nome e CPF para pedagogia.ssa@mauriciodenassau.edu.br. Para mais informações, basta entrar em contato no número (71) 3505-4500.

>> Programação completa das aulas:

>> 1ª aula - 03/06

08h30 - Abertura com Tenente-Coronel Luiz Henrique Leite Alvarez

09h - Direito Penal

11h - Direitos Humanos

*Excepcionalmente nesta data, as aulas terminarão às 13h em razão da abertura.

>> 2ª aula - 10/06

08h - Direito Constitucional

10h - Direito Administrativo

>> 3ª aula - 17/06

08h - Matemática

10h - Raciocínio Lógico

>> 4ª aula - 01/07

08 às 12h - História, Geografia e Atualidades

>> 5ª aula - 08/07

08 às 12h - Língua Portuguesa e Redação

