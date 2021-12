Faculdade faz atendimento jurídico gratuito em Itapuã

Na manhã deste sábado, 27, a partir das 8 horas, moradores do bairro de Itapuã vão poder contar com mais uma edição do Nassau nas Comunidades, projeto da Faculdade Maurício de Nassau que realiza atendimento jurídico gratuito em alguma comunidades de Salvador. O atendimento acontecerá até 12 horas, no Colégio Estadual Rotary, situado na Ladeira do Abaeté, Itapuã, s/nº.

O atendimento estará disponível para questões de natureza cível, criminal, trabalhista, de direito consumidor e de direito de família, e será realizado pela equipe do Escritório Jurídico Júnior (EJJr.), em parceria com os alunos matriculados entre o sétimo e o décimo período da faculdade.



Na ocasião, às 10 horas, a coordenadora do curso de Direito da unidade Mercês, Germana Pinheiro, ainda fará um debater sobre o tema: "Tudo o que você queria saber acerca do Direito do Consumidor e não teve a oportunidade de perguntar". A palestra será ministrada no colégio e é aberta ao público. Para participar é necessário que contribua com 1kg de alimento não perecível que será doado para uma instituição de caridade.



O atendimento jurídico é realizado diariamente na própria Faculdade Maurício de Nassau por meio do Núcleo de Práticas Jurídicas, que presta orientação à comunidade com esclarecimentos e conciliações na área trabalhista, penal, criminal, familiar, do consumidor, inventário, contratos e registro de imóveis. O serviço é feito pelos estudantes de Direito da instituição com a supervisão dos especialistas do curso, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e aos sábados das 8h às 12h.

Para receber o atendimento na faculdade é necessário realizar um agendamento por meio dos telefones: (71) 3505-4533/ 4552/ 4553.

