Faculdade em Salvador oferece cursos gratuitos na área de comunicação

A Faculdade DeVry Ruy Barbosa, em Salvador, oferece cursos gratuitos na área de comunicação. As aulas terão início no dia 31 deste mês e serão realizadas no próprio campus da avenida Paralela.

Para participar, os interessados deverão preencher um formulário no site da instituição. As opções de cursos são para negócios criativos (100 vagas), com o publicitário Felipe Muñoz; e oficina de Cool Hunting (50 vagas), com a designer de moda e jornalista Larissa Trinchão. Todo conteúdo será ministrado em um único dia de aula.

>> Programação das aulas

Negócios Criativos com Felipe Muñoz

Quando: 31/01 (quarta-feira)

Horário: 9h

Onde: campus Paralela da Faculdade DeVry | Ruy Barbosa (avenida Luis Viana Filho, 3230 – Paralela)

Oficina de Cool Hunting com Larissa Trinchão

Quando: 31/01 (quarta-feira)

Horário: 19h

Onde: campus Paralela da Faculdade DeVry | Ruy Barbosa (avenida Luis Viana Filho, 3230 – Paralela)

