Faculdade e Brasil Jurídico firmam parceria e oferecem curso para exame da OAB

Com o objetivo de treinar os estudantes e ex-alunos, a Faculdade de Tecnologia e Ciência (FTC) vai realizar um treinamento específico para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A parceria é com a instituição de ensino Brasil Jurídico e está disponível já neste mês de dezembro.

O evento deve beneficiar aqueles estudantes ou diplomados pela FTC que pretendem realizar o exame em 2019 e já necessitam iniciar a preparação. Os exames da OAB acontecem três vezes ao ano e o primeiro de 2019 deve ocorrer em abril.

Os interessados já podem realizar a inscrição por meio do site: www.ftc.br.

