Faculdade de Salvador oferece oficinas gratuitas de capacitação profissional

A faculdade de Tecnologia e Ciência, vai promover uma oficina gratuita sobre Construção e Desenvolvimento de Currículos, Técnicas de Vendas e Operador de Telemarketing, nos dias 27 a 29 de novembro. A ação tem o objetivo de preparar e capacitar pessoas que pretendem voltar ao mercado de trabalho.

As oficinas serão ministradas pelos professores dos cursos de Gestão de Recursos Humanos e Administração da FTC, no Campus Comércio, a partir das 13h30. As inscrições acontecem na sala da coordenação dos cursos ou nos balcões de atendimento do SIMM. As vagas são limitadas e estão sujeitas a lotação do espaço.

