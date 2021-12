Faculdade de Salvador abre inscrições para atendimento psicoterapêutico gratuito

A Clínica de Psicologia da Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC) , em Salvador, abre 80 vagas de atendimento psicoterapêutico gratuito. As inscrições começam nesta quarta-feira, 22, e seguem até 20 de setembro. Os interessados podem se candidatar através do telefone ou na sede da Clínica, no Comércio.

O processo é dividido em três etapas. Na primeira, o candidato deve fornecer nome, telefone e disponibilidade de turno que deseja atendimento. Em seguida, os inscritos passam por uma triagem que tem o objetivo de identificar se a demanda apresentada pelo paciente ao serviço poderá ser acolhida.

Já a terceira e última fase é o início do acompanhamento psicoterapêutico ou, caso necessário, o encaminhamento do paciente para outras unidades de saúde.

