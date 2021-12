Faculdade de Salvador abre inscrições para a Mega Revisão Enem gratuita

Ocorrerá nesta terça-feira, 30, a Mega Revisão Enem gratuita realizada pela Faculdade de Tecnologia e Ciência (FTC). Está será a última parada da quarta edição da maior e mais tradicional revisão para o Enem do Norte e Nordeste.

O evento será realizado no espaço Moriah Hall, no estacionamento da FTC Paralela. E, quem for ao local, além de revisar conteúdos que cairão na prova, poderão curtir a a apresentação da banda mirim do Olodum.

Os portões serão abertos às 16h, as aulas vão ser realizadas entre 18h e 22h e a lotação está sujeita a disponibilidade do espaço. Para efetuar a participação é necessário entrar no site da instituição e se inscrever.

