Faculdade de Arquitetura sedia Seminário Urbanismo na Bahia

Começa na próxima terça-feira, 3, e segue até sexta, 6, o Seminário Urbanismo na Bahia (urbBA), que acontece na Faculdade de Arquitetura da Ufba, no bairro da Federação.

O tema desta edição vai abordar o evento mundial Habitat III, promovido pelas Nações Unidas, que será realizado em Quito (Equador), em 2016.

O evento contará com quatro mesas redondas relacionadas a diferentes temas.

Confira a programação:

Mesa 1 (3 de novembro) - Globalização, cooperação e desenvolvimento: contexto mundial e as cidades rumo ao Habitat III. Sobre a cooperação internacional e o contexto mundial das cidades.

Mesa 2 (4 de novembro) - Questões do desenvolvimento urbano e direito à cidade. Sobre a recorrente aposta no desenvolvimento sem se pensar no direito à cidade, e nas desigualdades e possessões injustas provocadas.

Mesa 3 (5 de novembro) - Direito à cidade renovado: iniciativas, visões, embates e desafios. Sobre desenvolvimento comunitário e questões comuns na América Latina, inclusive a das etnias e como isso quase nunca aparece na pauta do direito à cidade.

Mesa 4 (6 de novembro) - As ruas e o direito às cidades. Sobre as mobilizações de 2013, relacionando os tipos de organização e pautas.

