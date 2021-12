Faculdade abre inscrições gratuitas para aulão de revisão do ENEM

A Faculdade Social da Bahia (FSBA) está com inscrições abertas para uma aula gratuita de revisão para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A atividade acontece no dia 21 de outubro, das 13h às 18h, no Teatro ISBA, em Ondina.

Segundo a coordenação do evento, as aulas interdisciplinares terão foco na revisão de questões com maior probabilidade de serem abordadas pelas quatro áreas do conhecimento exigidas pelo Enem: Ciências Humanas, Biologia, Matemática e Língua Portuguesa.

As vagas são limitadas de acordo com a capacidade de lotação do teatro. As inscrições estão abertas ao público em geral e podem ser feitas através do site.

adblock ativo