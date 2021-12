Faça um passeio virtual por Salvador do século XVI

A historiadora Maria Antonia Lima Gomes, orientada pelo pós-doutor em Educação e Tecnologia, Alfredo Eurico Rodrigues Matta, está desenvolvendo um passeio pela Salvador do período de 1549-1551 em seu projeto de mestrado. O trabalho segue a linha da modelagem computacional que permite um maior enriquecimento dos estudos historiográficos a partir do áudiovisual.

Esta amostra faz parte da pesquisa que está sendo desenvolvida por Maria Antonia para a obtenção do título de mestre pela Fieb/Senai/Cimatec-Ba. O modelo é ideal para ser usado por professores do ensino básico (fundamental e médio).

No caderno especial, publicado nesta terça-feira pelo jornal A TARDE, para celebrar o aniversário de Salvador, um artigo de Maria Antonia e de seu orientador Alfreto Matta permite a reunião de mais informações para enriquecer o passeio virtual que mostra a cidade em sua configuração original, numa mescla de traços ibéricos e indígenas.

Clique aqui para baixar o arquivo, em ZIP, com 12,6 MB, execute o arquivo "final.exe" no seu computador e use o mouse e setas do teclado para fazer o passeio histórico.

