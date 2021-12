Faca e maconha são apreendidos em portais de abordagem do Carnaval

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) instalou 44 portais de abordagens distribuídos nos circuitos Dodô, Osmar e Batatinha.

Neste primeiro dia oficial da festa, a Polícia Militar da Bahia aprendeu uma faca tipo peixeira, no portal da rua Banco do Ingleses e maconha nos portais do Porto da Barra e avenida Ademar de Barros. A faca foi apreendida após o uso de detectores de metas, já as drogas foram detectadas por cães farejadores da Companhia de Operações com Cães (COC), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque). A faca foi apreendida e os suspeitos que estavam com a droga, foram apresentados na delegacia especial de área, no circuito Dodô.

