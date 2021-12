Extintores para carros estão em falta em postos e lojas

O extintor de incêndio do tipo ABC, que passou a ser obrigatório em veículos desde o início de 2015, está em falta em locais de venda como postos de combustíveis e lojas especializadas de Salvador.

A mudança foi aprovada pela Resolução 333/2009, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), e passou a valer desde o dia 1º de janeiro deste ano.

Neste sábado, 3, a procura foi grande, segundo frentistas e proprietários de lojas. Diante da alta demanda, os estoques estão esgotados e aguardam reposição.

O supervisor operacional Isídio Moura, 59, contou que está tendo dificuldade para encontrar o equipamento há seis dias. "Não tem em nenhum lugar de Salvador. Já fui a quatro postos e não encontrei. Estou procurando desde o dia 29 [de dezembro] para comprar, mas sem sucesso", afirmou.

A TARDE percorreu postos de gasolina e lojas, na manhã deste sábado, mas o extintor não foi encontrado. Na loja especializada em extintores Enérberus, na avenida Vasco da Gama, o diretor Jorge Pessoa destacou que o produto está esgotado há dois dias.

Somente na manhã deste sábado, mais de 100 pessoas foram à loja procurar o item. "Agora, só na próxima semana. A gente tinha um estoque razoável, mas a procura foi acima do que estávamos esperando", disse o diretor da Enérberus, onde o extintor é vendido de R$ 100 a R$ 120.

O motorista Jaime Carvalho, 38, foi um dos que procuraram a loja: "A gente não consegue encontrar. Quero ver se eu for parado na fiscalização. O que eles vão dizer quando eu alegar que não encontrei para comprar?".

Desde 2005, todos os veículos novos já saíram da fábrica com os equipamentos do tipo ABC, de acordo com a resolução 157 do Contran.

O motorista que rodar com o equipamento fora das especificações, seja com relação ao tipo de aparelho ou à validade, cometerá infração grave, sujeito a multa de R$ 127,69 e inclusão de cinco pontos na carteira.

"Pouco tempo"

Gerente do posto Sumaré, na avenida Tancredo Neves, José Malvar opinou que deveria ter sido dado mais tempo para os motoristas se adequarem à nova norma de trânsito do país.

"Faltou tempo para as pessoas se adaptarem. A nossa frota de anos anteriores a 2005 é muito grande. Será difícil conseguir abastecer todos esses veículos", disse.

No posto Cidade Jardim, na avenida ACM, não tem extintor há oito dias. "Está em falta. A remessa que mandaram não foi suficiente, as pessoas têm vindo aqui em vão. Não temos previsão de quando vamos repor. Estamos aguardando a empresa que nos fornece", frisou o chefe de pista do posto, Francisco da Silva.

No posto Albalonga, na avenida Vasco da Gama, a situação é semelhante. "As pessoas estão vindo aqui e reclamando que não tem em posto nenhum", contou o frentista Edmar da Silva.

A falta de extintores do tipo ABC não é exclusividade da capital baiana. Outras cidades do país também registraram a ausência do equipamento. Muitos veículos, anteriores a 2005 ainda estão com o extintor BC, que deveria ter sido substituído até o último 31 de dezembro. Ele tem validade de três anos, com possibilidade de recarga para mais um. Já o ABC, tem prazo de cinco anos.

A segurança do novo dispositivo exigido também é maior. O BC somente combate incêndios de líquidos inflamáveis (gasolina e diesel, por exemplo), representado pela letra B e equipamentos elétricos (letra C).

O ABC ainda pode ser usado contra o fogo em materiais sólidos, como bancos, tapetes e painéis do carro.

A nova norma é válida em todo o país. O equipamento é exigido para carros de passeio, utilitários, camionetas, caminhonetes, caminhões, ônibus, micro-ônibus e triciclos de cabine fechada.

O motorista que não estiver de acordo com a nova regulamentação terá o veículo retido até a regularização da situação, além de pagar a multa e perder pontos no prontuário.

De acordo com o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir veículo sem o extintor, com o equipamento com prazo de validade vencido, vazio ou com lacre rompido é infração considerada grave.

adblock ativo