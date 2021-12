Exposição “Um Novo Olhar” volta ao Shopping Barra com 20 telas autorais

A exposição “Um Novo Olhar”, do artista plástico e pintor Sérgio Amorim, retornou à visitação no Ateliê Sérgio Amorim — Shopping Barra, L1 Sul, Loja 20, funcionando de segunda-feira à domingo, das 11h até às 21h, com entrada gratuita.

Inspirado por Wassily Kandinsky e Jackson Pollock, o artista traz na mostra o abstracionismo em 20 telas autorais de pintura a óleo com espátula, como Saveiro Solitário; Regata; Canoeiros do Velho Chico; Elevador Antigo; Vista da Lapinha; Oferenda a Iemanjá Dia; Órfãos de São Joaquim e Procissão Irmandade Rosário dos Pretos.

Seguindo o protocolo setorial de “Centros Culturais, Museus e Galerias de Arte” da Prefeitura de Salvador, a exposição “Um Novo Olhar” funcionará com lotação máxima de 20 pessoas. Além disso, o uso de máscaras é obrigatório, bem como distanciamento social entre os visitantes, distribuição de álcool em gel e higienização periódica.

