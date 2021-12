Exposição traz a Salvador gatos de cada canto do mundo

Gatos de diferentes raças atraíram a atração de crianças e adultos na manhã deste sábado, 30, durante a exposição realizada pela associação GatoGrupo com 125 felinos, no Hotel Sol Vitória Marina, no Corredor da Vitória.

A exposição gratuita, que acontece ainda neste domingo, 1º, no mesmo local, reúne uma variedade de gatos de 33 criadores de diferentes estados. A metade deles é da Bahia.

Dentre os animais expostos, destacam-se raças como o Bengal, que se assemelha ao gato-leopardo asiático, o verdadeiro Siamês e o Maine Coon, a maior de todas as raças de gatos.

A vendedora Bárbara Vieira, 28, saiu cedo de Vila de Abrantes, na Região Metropolitana de Salvador, para levar a filha Fernanda, de 3 anos, para conferir o evento. "Eu gostei mais do gigante", disse a pequena, referindo-se a um bichano da raça Maine Coon. "Minha filha gosta bastante de gatos. Ela ficou encantada com tantos e de diferentes tipos. Eu também fiquei", afirmou Bárbara.

O estudante Caetano Garcia, 15, também foi com a família ver a exposição. "Minha mãe é louca por gatos. Aqui tem uns enormes, diferentes e muito bonitos. São bem diferentes do que a gente costuma ver na cidade", ressaltou.

A estudante Tereza Barbosa, 25, mora em Feira de Santana e aproveitou o passeio em Salvador para ver os animais. "O que é mais legal é a variedade. É muita coisa diferente dos padrões que temos aqui. Chega a espantar de tão bonito", afirmou.

Durante a exposição, ocorre, ainda, uma competição entre os felinos que são submetidos à avaliação de três juízes: uma argentina, um espanhol e um francês. Do total, são selecionados 25 gatos para disputarem o primeiro lugar. O vencedor ganha, além do título, ração da empresa Premier, que patrocina o evento.

"Cara de bobo"

"O foco é a cara de bobo que o criador do vencedor fica após o resultado", contou o presidente do GatoGrupo, Rodrigo Araújo. A associação sem fins lucrativos realiza exposições de felinos desde 1996.

"A Bahia hoje faz a segunda maior exposição do país. Só perde para São Paulo", disse. Durante o evento, não são realizadas vendas, mas interessados podem manter contato com criadores.

"Essas exposições são maravilhosas. Ajuda na divulgação. Mas a competição é como concurso de miss. Só ganha quem não merece", brincou o criador baiano Carlos Fontes. Há dois anos como criadora, Sabrina Jarna levou oito gatos para a exposição. Realizada duas vezes por ano, a próxima exposição acontecerá nos dias 3 e 4 de setembro.

