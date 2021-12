Exposição reúne 120 gatos de 12 raças em Salvador

O amor pelos gatos reúne criadores e amantes de felinos no evento de exposição de gatos realizado pelo GatoGrupo da Bahia em parceria com a PremieR pet. O evento, que acontece neste sábado, 16, e termina neste domingo, 17, ás 17 horas, conta com a participação de 120 gatos de 12 raças diferentes, além de 20 gatos também para a adoção.



Com apoio de instituições internacionais de defesa dos felinos, como a Fédération Internationale Féline (FIFe), o evento é um incentivo na troca de conhecimento sobre gatos.



"Nosso objetivo é mostrar ao público que, tal como acontece com os cães, cada raça de gato tem sua personalidade e a mesma deve ser levada em consideração na hora da escolha de seu pet", explica Flávio Lobo, criador e dono de mais de 30 gatos de diversas raças, como a American Curl, um dos gatos gigantes, e Persa.



E enquanto o público caminhava por entre as casinhas de gato, não havia olhos para outra coisa: o gato de raça Sphynx, totalmente sem pêlo, e os chamados gatos gigantes, são o destaque. Além do concurso de beleza, com participação de todos os gatos presentes, avaliados por três juízes internacionais.



A exposição fica aberta a partir de 10 horas e acontece no Hotel Portobello, em Ondina. Não é permitida a entrada de animais não inscritos, e as portas seguem abertas até as 17h.

