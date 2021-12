Exposição retrata a realidade de crianças do semiárido

Aberta à visitação no Salvador Shopping até o dia 29, a mostra interativa Vida em Jogo retrata desafios e obstáculos enfrentados por crianças e adolescentes do semiárido brasileiro para chegar à escola e nela permanecer todos os dias.

Na Bahia, o projeto do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) acontece em parceria com a Coelba, empresa do Grupo Neoenergia. A visitação pode ser das 9h às 22h (segunda a sábado) e das 13h às 22h (domingos).

Segundo Helena Oliveira, chefe do escritório do Unicef em Salvador, a intenção é exatamente aproximar a população dos espaços urbanos da realidade em que vive uma parte significativa de crianças e adolescentes.

"A ideia do projeto é deixar a exposição o mais lúdico possível, porque o visual impacta muito. A intenção não é só contar uma história, mas sensibilizar e, por meio das histórias, mostrar que é possivel fazer a diferença", diz Lídia Tamy, que atua na área do marketing.

Interatividade

Na prática, a mostra põe o visitante em contato com a realidade de adolescentes como Ana Raquel, 13, cadeirante. A história é reproduzida em uma televisão dentro de uma casa semelhante à exibida no vídeo.

Em seguida, conhece-se um pouco sobre Alejandro, um garoto de 9 anos que trabalha com reciclagem. Na tenda, além de imagens sobre a realidade do menino, há uma simulação com o peso de 10 kg, o mesmo volume que ele costuma carregar todos os dias.

No universo exibido, cenas como a do banheiro precário da escola, onde as dificuldades de utilização ficam evidentes, enquanto depoimentos de alunos são exibidos na tela.

Quando o visitante chega à escola, pode deixar uma mensagem e fazer doações, além de receber dicas de consumo consciente de energia, fornecidas pela equipe da Neoenergia.

