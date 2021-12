Exposição inédita de peixes bettas encerra domingo

O olhar do garoto Davi, de apenas um ano de idade, acompanhou a movimentação das diferentes espécies de peixes que fazem parte do Bahia Bettas, exposição que é realizada no mercado de pet shop Mundo Pet, no Rio Vermelho.

Acompanhado da avó, a funcionária pública Lídia Costa, o menino participou do segundo dia da exposição dos animais Bettas. O evento começou na sexta, 31, e segue até este domingo, 2, das 9h às 13h. A exposição dos animais é aberta ao público.

Variedade

“Ele adora peixes. Depois de olhar todos os aquários, acredito que a variedade de cores dos bichinhos foi o que atraiu sua atenção”, conta Lídia. Ao deixar o espaço, o sorriso de Davi confirmou a suposição da avó.

Os peixes da Bahia Betta não encantam só os pesquenos. O zootecnista Fernando Cecchetti, que mora no Rio de Janeiro, desembarcou em Salvador para participar do evento.

“Fiz parte do grupo de quatro juízes que realizaram a avaliação dos peixes. É gratificante observar a beleza das espécies”, diz Cecchetti.

Por serem geneticamente modificados, os Bettas são avaliados e valorizados financeiramente por meio de análises feitas pelos juízes.

*Sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

