Exposição fotográfica traz ângulos especiais do Corredor da Vitória

Uma exposição fotográfica intitulada de "Vitória-Alive” reúne fotografias do soteropolitano Eduardo Moody, que mostra ângulos especiais do entorno do Corredor da Vitória, em Salvador. São nove obras que estão especialmente alocadas no tapume de telha de zinco que se encontra em um empreendimento que está sendo construído no local.

As imagens que compõem o “tapume artístico” captam as belezas do entorno do Corredor da Vitória. As fotografias permitem que as pessoas possam contemplar o corredor, que se tornou um dos locais mais icônicos de Salvador, em razão da beleza, árvores centenárias e arquitetura que engloba casarões antigos e edifícios contemporâneos, além de calçadas de pedra portuguesa. A curadoria da exposição é da escritora Andréa Beraldo.

O percurso fotografado por Eduardo, que fica na construção do empreendimento Alive, engloba a maior parte da Avenida Sede de Setembro, se iniciando no Farol da Barra, passando pela Igreja de Santo Antônio da Barra, vista do mar, fachada do Museu Rodin, e a Baía de Todos os Santos.

