Exposição fotográfica retrata situação do trabalho escravo

O Shopping da Bahia recebe a partir desta sexta-feira, 25, a exposição fotográfica “Sobre o peso das correntes em teus ombros”, que traz imagens de trabalhadores em situação análoga à escravidão. A mostra segue aberta à visitação gratuita até 3 de fevereiro, na Praça Calazans Neto, no segundo piso do shopping.

Além das imagens do fotógrafo e auditor fiscal Sérgio Carvalho, a exposição trará informações sobre a linha do tempo das principais ações realizadas no Brasil, voltadas ao combate do trabalho escravo, desde 1995 – ano em que o governo brasileiro reconheceu a existência do problema diante das Nações Unidas.

A iniciativa faz parte da programação de atividades alusivas ao Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo e ao Dia do Auditor Fiscal do Trabalho, celebrados no dia 28 de janeiro, em parceria com o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - Delegacia Sindical na Bahia (Sinait-DS/BA).

