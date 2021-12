Exposição do centenário de A TARDE começa quinta

Salvador terá, a partir desta quinta, 20, uma exposição inédita na Bahia, com painéis multitouch, telas gigantes, mesas interativas, além de muitas fotos, ilustrações e artigos históricos e atuais que contarão os 100 anos de atuação de A TARDE, jornal fundado em 15 de outubro de 1912 por Ernesto Simões Filho. Intitulada Um Século de Inovações - Ver, Ouvir e Tocar, a mostra acontece até 4 de novembro no Estacionamento G2 do Salvador Shopping, com entrada franca. Nesta quarta,19, o espaço será apresentado para convidados e apoiadores do projeto.

Montado em 650 m², a exposição propõe estimular sensorialmente uma reflexão do público sobre os principais fatos noticiados nos últimos cem anos na Bahia, no Brasil e no mundo. O espaço foi dividido em cinco ambientes onde não faltam recursos tecnológicos semelhantes aos utilizados, por exemplo, no Museu da Língua Portuguesa e no Museu do Futebol, ambos em São Paulo.

Adriano Palma, da empresa Cena Digital (www.cenadigitalba.com.br), liderou uma equipe encarregada de instalar nada menos do que seis toneladas de equipamentos destinados a proporcionar ao visitante um verdadeiro banho de imagem, som e informação.

Interação - Palma ressalta que a exposição permitirá ao público interagir com os recursos disponíveis, acessando arquivos no formato PDF, jogos e vídeos, como o que mostra o making off da própria montagem de toda a estrutura. Uma exposição pensada e desenvolvida para que o visitante também reflita sobre o significado da imprensa na vida dele.

Os temas que mais se destacaram nos últimos cem anos estarão ali expostos, tendo como principal fonte de pesquisa as páginas de A TARDE, único grande diário da imprensa baiana que, entre seus contemporâneos, preserva sua existência, adaptando-se às transformações sociais e tecnológicas. Aliás, graças à modernidade tecnológica foi possível expor inúmeras informações e imagens da mostra Um Século de Inovações - Ver, Ouvir e Tocar.

Na base de tudo isso está o projeto História da Bahia - da Memória Impressa ao Conteúdo Digital, realizado entre 2008 e 2011. Seu principal objetivo foi o de preservar e tornar acessível à comunidade, por meio da digitalização, o acervo de edições impressas do jornal A TARDE. Cerca de 750 mil páginas publicadas de 1912 a 1999 foram digitalizadas e indexadas com a utilização da ferramenta de leitura ótica OCR (sigla em inglês para Optical Character Recognition).

Como lembrou Maurício Villela, coordenador do Núcleo de Documentação de A TARDE, "a concretização desta etapa foi de fundamental importância para a execução dos projetos relativos ao centenário". Estes projetos incluem a exposição multimídia e o livro Um Século de Mudanças - A História da Bahia de 1912 a 2012 a ser lançado até o fim da mostra Um Século de Inovações - Ver, Ouvir e Tocar.

