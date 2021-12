Exposição de ciência leva 12 mil pessoas ao Cimatec

Quarenta expositores e 12 mil visitantes em três dias de evento. Este o balanço que a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) fez parcialmente da 13ª edição da iniciativa, na manhã deste sábado, 22, último dia da ação iniciada na quinta-feira, 20.

Até o final deste sábado, segundo o coordenador do evento, Sócrates Santana, o objetivo era atingir um público de 16 mil pessoas.

Patinetes elétricas, simuladores de carros tipo fórmula, debates sobre o ciclo de produção de alimentos e games com inspiração regional foram algumas das atrações que puderam ser conferidas pelos visitantes, no prédio 3 do Senai Cimatec, em Piatã.

Para Santana, que também é coordenador de articulação institucional da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), ações como a SNCT cumprem a função de “popularizar a ciência e a tecnologia, aproximando-as do dia a dia do público”.

