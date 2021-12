Exposição de bonsai termina hoje em shopping do centro

O shopping center Lapa, no centro, recebe até este sábado, 28, a exposição Bahia Bonsai. A mostra de árvores em miniatura foi aberta no último dia 16, sendo organizada pelo paisagista especializado em bonsai Emilson Rodrigues Júnior.



A atração pode ser visitada gratuitamente no 2º piso do shopping e traz diversas espécies, como chokan, moyogi, shakan e kengai, entre outras, tanto para admiração dos visitantes como também para a comercialização.



Essa arte botânica, que chegou ao Brasil a partir da imigração japonesa, começou a ser praticada no país em 1908. Desde então, vem atraindo olhares dos brasileiros devido à diversidade de árvores nativas do país.



Cursos



Emilson Júnior cultiva bonsai há 18 anos e é um dos baianos mais antigos nessa tradição milenar. Além de cultivador, ele também oferece cursos para aqueles que desejam aprender a técnica.



Emilson conta que as árvores que mais chamam a atenção dos compradores são as frutíferas, como pitangueira, acerola, amoreira e goiabeira. "A pessoa vê uma frutinha e já fica encantada", acrescenta.



Durante a exposição, as pessoas podem comprar, obter informações sobre o curso, técnicas e cuidados. Segundo Emilson, o curso custa em média R$ 180 reais e tem duração de apenas um dia.



"Para manter uma planta dessas em casa não é complicado nem caro. Basta a pessoa saber a técnica e ter alguém para auxiliar", conta.



Valores



O preço de venda das plantas varia entre R$ 35 e R$ 2 mil, a depender do tipo e idade delas. "Algumas pessoas sentem receio de comprar um bonsai mais caro, de 20 ou 30 anos. Por isso, também trabalhamos com pré-bonsai, que são as mesmas árvores, só que em desenvolvimento", assinala o bonsaísta.



O nome bonsai, traduzindo do japonês para o português, significa árvore em bandeja. No Japão, a árvore em miniatura tem significado espiritual, é um símbolo da longevidade, sabedoria e também de equilíbrio.



Origem chinesa



Apesar de o desenvolvimento da técnica bonsai estar ligado à cultura japonesa, a origem dessa arte vem da China, quando as pessoas cultivavam plantas envasadas, como prática de jardinagem, conhecidas como Penjing.



Seu cultivo exige tempo e paciência. Para que as plantas cresçam e se desenvolvam também é preciso de cuidados especiais na hora de fazer a podação.

Ainda de acordo com Emilson Júnior, a adubação da planta deve ser feita regularmente. É importante saber que a terra deve ser mantida sempre um pouco úmida e, assim como numa árvore de tamanho normal, é preciso estar em contato com o sol.

