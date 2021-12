Exporural começa neste sábado no Parque de Exposições

O Parque de Exposições de Salvador sedia a partir deste sábado, 10, a 14ª edição da Exporural - Semana Baiana de Bovinos.

A feira agropecuária segue até o dia 18 de agosto, das 8h às 22h, com a exposição de mais de quatro mil animais, entre bovinos, equinos, caprinos e ovinos. Os ingressos custam R$ 5, sendo que crianças até 12 anos não pagam.

Entre os destaques do evento estão a Exposição Internacional do Nelore da Bahia (Expoinel), além de leilões, julgamento de animais, concurso leiteiro, mostra de cadeias produtivas e uma feira de artesanato do Instituto Mauá, com apresentações de chorinho, entre outros.



Além destas atividades, a Exporural vai receber uma etapa do Circuito de Team Penning entre os dias 16 e 18 de agosto. O esporte criado nos EUA traz para as pistas a mesma situação vivida pelos peões nas fazendas, ou seja, apartar um lote de bois e confiná-los no curral.

Nos dias 12 e 13, a entrada é gratuita para todos os públicos. Mais informações pelo telefone 71 3285-2065.

