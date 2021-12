Exporural atrai famílias para o Parque de Exposições

A exibição de animais da fazenda, bichos de estimação e shows infantis atraíram famílias para passar o Dia dos Pais, ontem, na 15ª Exporural. A estimativa de público da feira de exposições agropecuárias realizada no Parque de Exposições de Salvador era cerca de 20 mil pessoas.

Duas das atrações mais aguardadas eram os shows da personagem Peppa Pig e o show "O Mundo Mágico do Chiquinho", realizado no palco por volta das 16h30.

Andressa Rocha, 9 anos, estava ansiosa para as apresentações. "É muito legal e eu nunca assisti a Peppa Pig ao vivo, só pela televisão", disse. Acompanhada dos pais, André Rocha e Jandira Batista, eles ainda pretendiam visitar outros locais do parque, como o espaço reservado para a venda de artesanato, produtos de pet shop e as barracas de comidas.

As famílias começaram a chegar por volta das 13h. Com a filha de 2 anos, a analista de sistema Fabiana Vitória tinha toda a programação pensada para o dia. "Queremos ver o parquinho, o show da Peppa Pig e os bichos", disse Fabiana. "Aqui é legal, é arejado, é ao ar livre. Bichos, diversão, Dia dos Pais têm tudo a ver".

O evento é uma oportunidade para as crianças terem contato com os bichos da fazenda. São mais de 4 mil animais expostos, entre bovinos, equinos, caprinos, além de pequenos animais como aves exóticas, coelhos e roedores.

Para o comerciante Jorge Maia, as feiras de exposição de animais são tradição na família. "Ainda mais porque é Dia dos Pais. É bom estar junto da família e para as crianças conhecerem os bichos", diz.

Entre as oportunidades de interação, estão os desfiles de bois adestrados que cumprimentam o público e os passeios de pôneis e charretes.

Leilões - Com expectativa de atrair mais de 100 mil visitantes até o último dia do evento, a 15ª Exporural começou no último sábado e segue até o próximo dia 17. O ingresso custa R$ 10. Crianças de até cinco anos não pagam para entrar no evento.

adblock ativo