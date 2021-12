Expobahia realiza 1ª mostra baiana de Fila Brasileiro

Acontece neste domingo, 13, a I Mostra Baiana de Fila Brasileiro, durante a Expobahia, no Parque de Exposições de Salvador a partir das 16 horas. Cerca de 20 animais serão avaliados de acordo com os critérios de padrão da raça, eleita a representante oficial da seleção brasileira na Copa do Mundo pelo site belga lifeonwhite.com, especializado em fotografias de animais.

O site divulgou imagens de diversas raças de cachorros vestindo camisas de seus países de origem, os quais disputarão o mundial. O organizador da mostra, Fábio Mercês, destaca que o fila é uma raça imponente, que tem como característica a amabilidade e a fidelidade. Ainda segundo ele, a Bahia possui o maior plantel de Fila Brasileiro do país, com mais de 400 cães registrados. São animais utilizados como cães de guarda e de guia, conhecidos também como cão boiadeiro, por conseguirem proteger o gado de ataques de onças, por exemplo

adblock ativo