Explosão na rede elétrica da linha férrea deixa cinco feridos no Lobato

Cinco pessoas ficaram feridas por volta das 8h30 desta quarta-feira, 4, após um fusível de alta tensão estourar na Estação Lobato, causando uma pequena explosão com o trem parado.

Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), os passageiros ficaram assustados com o barulho da explosão, pularam pela janela do vagão e correram para conseguir abrigo. Por conta disto, acabaram se machucando ou passando mal. Não houve feridos por descarga elétrica.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Salvar prestaram socorro as vítimas, e encaminharam para as unidades de saúde.

O trem com problema elétrico foi rebocado para oficina. Como o veículo funciona a propulsão elétrica, todo sistema elétrico foi interrompido e trem que fazia o sentido oposto parou na via por cerca de 15 min próximo da estação Coutos.

Em nota, a Companhia de Transportes da Bahia (CTB/Sedur) informa o transporte voltará a funcionar ainda esta manhã. "O trem parado em Coutos voltou a operar, com a religação do sistema. O equipamento reserva, que substituirá o trem que teve o fusível estourado, entrará em operação ainda na manhã desta quarta".

adblock ativo