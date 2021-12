Explosão em subestação de energia deixa feridos no Comércio

Três pessoas que operavam equipamentos da subestação de energia do Edifício Baneb, no bairro do Comércio, em Salvador, ficaram feridas após uma explosão na manhã desta terça-feira, 14.

De acordo com Companhia de Eletricidade da Bahia (Coelba), dois dos feridos são funcionários da própria concessionária. O terceiro lesionado prestava serviços para os administradores do prédio. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Conforme a unidade de saúde que prestou atendimento, dois envolvidos no acidente foram encaminhados para o Hospital Geral do Estado (HGE) com queimaduras leves. O terceiro, também com pequenas queimaduras, foi levado por amigos para uma unidade de saúde privada, que não teve o nome informado.

Com a explosão, o fornecimeto de energia elétrica no bairro do Comércio foi interrompido entre 6h09 e 9h42, segundo a Coelba. Entretanto, funcionários da agência do Bradesco, localizado no bairro do Comércio, relataram que o fornecimeto de energia só foi normalizado por volta das 12 horas.

Em nota, a Coelba lamentou o acidente e diz que está prestando assistência aos feridos. As causas da explosão ainda estão sendo apuradas pela concessionária

