Explosão de gás em prédio deixa gestante e criança feridas

Uma explosão de gás em um apartamento do condomínio Summer Ville, em Sussuarana, deixou uma gestante com lesões graves e uma criança ferida nesta quarta-feira, 9. Os moradores apagaram as chamas com extintores dos edifícios antes da chegada dos bombeiros. Não há informações sobre a causa da explosão.

Quando os bombeiros chegaram ao local, a mulher se encontrava no chão com um pano úmido na face. A gestante teve lesões graves, inclusive no rosto, e foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), junto com uma menina de seis anos, que teve ferimentos leves. Não há informação para qual hospital ela foi encaminhada.

Foram enviados ao local também uma equipe do Serviço de Atendimento e Locomoção a Vítimas de Acidentes e Resgate (Salvar). O acidente ocorreu por volta das 11h30, segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom). O conjunto de prédios fica na rua Ulisses Guimaraes.

Foram ao local equipes dos Bombeiros, Samu e Salvar (Reprodução | Cidadão Repórter)

