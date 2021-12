Explosão de gás deixa 5 feridos e casas interditadas no Vale das Pedrinhas

“O barulho foi tão forte que eu pensei que um meteoro tinha caído no bairro”, contou o pequeno David Souza Passos, 10 anos, vizinho da vítima que brincava na rua no momento em que aconteceu uma explosão de gás, que deixou cinco pessoas feridas, no final da manhã desta sexta-feira, 12, no bairro Vale das Pedrinhas, em Salvador.

As vítimas foram Edilson Pereira Nascimento, 29, Jorge Emanuel de Jesus Souza, 50, Manoel Conceição dos Santos, Demile de Carvalho, ambos com 21 anos, e o filho, David de Carvalho, 1 ano e 10 meses.

Manoel teve ferimentos leves, Edilson, Jorge, Demile e David seguem internados no setor de queimados do Hospital Geral do Estado (HGE). O estado de saúde dos pacientes não foi informado.

O tio de Demile e David, Manoel Cosme Alves, 47, afirmou que eles sofreram queimaduras por todo o corpo. “Demile está lúcida, mas com o corpo bastante queimado, assim como o filho. O impacto foi tão forte que a casa ficou toda destruída, até a estrutura foi abalada. Graças a Deus que eles estão vivos”, destacou Alves.

Demolição prevista

Em nota, a Defesa Civil informou que foram interditadas sete residências no local. O órgão realizou vistoria, em conjunto com o Corpo de Bombeiros e a Sedur, nos imóveis atingidos pela explosão de gás GLP e afirmou que as demolições das partes instáveis e em risco dos imóveis afetados será feita após perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Manoel Cosme Alves informou que o acidente pode ter sido provocado por um possível esquecimento. “Ouvi de vizinhos que o morador da casa, que fica na frente de onde mora minha sobrinha, esqueceu o gás aberto desde às 7h e, quando voltou para casa, por volta do meio dia, ao ligar a luz provocou a explosão. Ela tinha saído de casa e só foi atingida por que voltou com o filho para buscar um celular em casa”, revelou o tio das vítimas.

