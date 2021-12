Expediente no CAB é supenso para realização da Stock Car

Os órgãos e secretarias situados no Centro Administrativo da Bahia (CAB) não terão expediente nas próximas quinta, 13, e sexta-feira, 14, devido à realização do GP Bahia de Stock Car no dia 15. A Secretaria de Turismo (Setur) emitiu um comunicado nesta sexta, 7, estipulando a medida.

O objetivo da suspensão é garantir a segurança dos servidores públicos e permitir a instalação de defensas, alambrados e proteção de pneus. A partir das 20h da quarta, 12, as pistas que fazem parte do circcuito já estarão fechadas. O expediente está mantido nos prédios da administração do Estado que não se localizam no CAB.

Estão situados no circuito: Centro de Exposições, Central Telefônica, Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), as obras de construção do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), e as secretarias da Administração (Saeb); do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre); do Desenvolvimento Urbano (Sedur); de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti); e de Educação (SEC).

Também figuram na lista de órgãos com expediente suspenso nos dias 13 e 14: Ministério Público da Bahia (MP-BA), Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) e órgãos ligados à Polícia Militar, como o Departamento de Apoio Logístico (DAL), Superintendência de Telecomunicações (STELECON), 82ª CIPM - Companhia Independente da Polícia Militar, Departamento de Modernização e Tecnologia (DMT), Comando de Policiamento Regional da Capital - Central (CPRCC), Comando de Policiamento Metropolitano (CPRMS) e Comando de Policiamento Especializado (CPE).

