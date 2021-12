Expansão do Uber para periferia sofre crítica de secretário

A queda de braço entre o aplicativo de transporte Uber e a prefeitura de Salvador teve mais um "round" nesta terça-feira, 30, com uma atitude que pode até ser vista como ousada da empresa – que só opera na capital baiana por força de uma decisão provisória da Justiça.

Lançando mão do que faz com maestria – o uso da tecnologia – a plataforma digital de transporte urbano inovou ao mobilizar a imprensa de Salvador, Recife (PE) e Fortaleza (CE) por meio de uma entrevista coletiva, via sofisticada conferência por telefone.

Na pauta, direto de São Paulo, o que a empresa batizou de "pacote de ações para ajudar a complementar a mobilidade no Nordeste". O anúncio foi feito pelo executivo Guilherme Teles, diretor geral do Uber no Brasil, que detalhou a estratégia para o aplicativo, segundo ele, tornar-se "uma opção de mobilidade melhor nas regiões de baixa renda" das capitais nordestinas. Traduzindo: o Uber quer chegar com força à periferia.

Informado por A TARDE dos planos da empresa (que inclui redução de até 15% no preço, cooptação de novos motoristas e R$ 6 de desconto para quem for a estações do metrô, rodoviárias e faculdades), o secretário municipal da Mobilidade, Fábio Mota, fez duras críticas.

"Isso em nada complementa a mobilidade de Salvador. Pelo contrário: vem contra o que melhora o trânsito, que é retirar veículos particulares das ruas e colocar as pessoas no transporte de massa".

Antagonismo

As visões e discursos do executivo do Uber e do secretário Fábio Mota parecem tratar de universos completamente distintos.

Enquanto Guilherme Teles enxerga que o Uber "está transformando o modo como os brasileiros se movimentam, colocando mais pessoas dentro de menos carros e permitindo que muitos gerem renda ao toque de um botão", o secretário descreve um cenário "preocupante, em que motoristas transportam pessoas pela cidade sem o menor controle, pondo em risco a população".

Mota afirma que levará luta contra o Uber “até o fim” (Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE)

Apostando no fortalecimento da confiança ("confiabilidade") dos usuários, Teles disse acreditar que com essa expansão o Uber busca "proporcionar transporte confortável e rápido a moradores da periferia, enquanto contribui para a geração de renda nas comunidades".

Já Mota aponta que a estratégia revelaria a "saturação" do mercado para os motoristas do Uber nas áreas centrais.

"Justamente pela falta de controle entre oferta e demanda – o que não ocorre no caso dos táxis – hoje tem um número excessivo de gente rodando no Uber. Há grande competição e eles estão querendo ir para outras áreas. Mas isso não tem nada a ver com auxiliar na mobilidade", argumenta.

>> O que anuncia o aplicativo

Preço menor - Novas áreas terão preços até 15% menores do que os praticados nas regiões centrais.

Desconto - De R$ 6, em até três viagens no pagamento por PayPal. Benefício está estendido a qualquer viagem para estações do metrô, rodoviárias ou faculdades.

Entidades - Empresa revelou que fez parcerias com instituições sociais nos bairros que levam R$ 400 por motorista indicado e que seja integrado ao Uber.

Composição do preço - R$ 2,30 preço-base + R$ 1 (por km) + R$ 0,17 (p minuto) + custo fixo: R$ 0,75

