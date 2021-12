Exército festeja semana especial

Na Semana do Exército - que acontece em comemoração ao Dia Nacional do Exército Brasileiro (19 de abril) -, serão realizadas atividades abertas ao público a partir do próximo dia 16. A programação, que é coordenada pela 6ª Região Militar, terá atrações educativas, sociais, culturais e esportivas.

O evento será aberto ao público e haverá um show com duas bandas, uma da 6ª Região Militar e a outra do Colégio Militar, às 16h, no shopping Bela Vista. Na mesma data, a partir das 9h, o shopping receberá uma exposição de materiais de emprego militar, além dos estandes de serviços.

"Queremos mostrar à população o Exército, deixar explícito que não existem barreiras entre nós, além de divulgar as atividades e as formas de ingresso", disse o chefe da Seção de Comunicação Social da 6ª Região, coronel Emanuel Sales dos Santos, em visita ao A TARDE, na tarde desta quinta-feira, 14.

Para quem se interessa por atividades físicas, um passeio motociclístico beneficente entre militares e civis será realizado dia 17. Para se inscrever, é necessário entregar uma lata ou 400 g de leite em pó, nas Organizações Militares do Exército, até o dia do evento.

Atividades

De acordo com informações divulgadas pela assessoria de comunicação da 6ª Região Militar, a programação também vai oferecer escalada, pista de cordas, oficina de camuflagem e air soft (jogo desportivo onde os jogadores participam de simulações policiais, militares ou de recreação), para maiores de 18 anos, dentre outras atrações.

Os pais que levarem os filhos terão a opção de permitir que eles façam um passeio numa viatura camuflada. "Visamos despertar na criançada a curiosidade sobre o serviço militar", frisou o coronel Emanuel.

Para mais informações sobre a programação e os locais, basta acessar o site www.6rm.eb.mil.br.

